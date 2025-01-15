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Спорт

Роналду станет совладельцем "Аль-Насра" с фантастической зарплатой

Футбол Новый контракт, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:15 Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду будет владеть пятью процентами своего клуба "Аль-Наср" после подписания нового контракта. К тому же его зарплата составит 183 млн евро за сезон, что является самой большой суммой среди всех футболистов мира, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, Криштиану Роналду продолжит свое выступление в чемпионате Саудовской Аравии еще на один сезон, имея на руках сногсшибательный контракт.

Саудиты предложили португальцу стать совладельцем команды, дав ему пять процентов акций "Аль-Насра". 

Футбол Новый контракт, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:15

Фото: Instagram/cristiano

Вдобавок стороны предварительно согласовали продление договора до 2026 года с зарплатой нападающему, которая составит 183 миллиона евро за сезон. Эти цифры делают 39-летнего Роналду самым высокооплачиваемым футболистом мира.

27 декабря лидер португальской сборной получил приз лучшего бомбардира всех времен от Globe Soccer Awards.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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