Спорт

Какой футболист зарабатывает больше всех в ведущих европейских лигах

Футбол Высокооплачиваемый Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 13:20 Фото: Instagram/manCity
Футбольные эксперты опубликовали список звездных футболистов, которые являются лидерами по заработной плате в сильнейших европейских чемпионатах, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам специалистов Transfermarkt, самым высокооплачиваемым игроком топ-5 лиг Европы считается форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд, который зарабатывает 31,6 млн евро в год без учета бонусов. А его премиальные доходят до 21 млн.

За норвежцем следуют Килиан Мбаппе ("Реал") – 31,3 млн евро и Гарри Кейн ("Бавария") – 25 млн евро.

Фото: Instagram/ReaLmadrid

В топ-10 европейского рейтинга игроков с высокими зарплатами еще вошли:

  • Винисиус Жуниор ("Реал") – 25 млн евро.
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 24,1 млн евро.
  • Давид Алаба ("Реал") – 22,5 млн евро.
  • Душан Влахович ("Ювентус") – 22,2 млн евро.
  • Каземиро ("Манчестер Юнайтед") – 21,1 млн евро.
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 21,1 млн евро.
  • Мануэль Нойер ("Бавария") – 21 млн евро.

Фото: Instagram/Cristiano

А если затронуть тему насчет самого высокооплачиваемого футболиста планеты, то здесь, конечно, вне конкуренции давно стоит Криштиану Роналду, который зарабатывает в несколько раз больше, чем его конкуренты.

На конец 2025 года португалец получал 230 млн за сезон, плюс 50 млн доходов вне спорта.

