Какой футболист зарабатывает больше всех в ведущих европейских лигах
Фото: Instagram/manCity
Футбольные эксперты опубликовали список звездных футболистов, которые являются лидерами по заработной плате в сильнейших европейских чемпионатах, сообщает Zakon.kz.
По подсчетам специалистов Transfermarkt, самым высокооплачиваемым игроком топ-5 лиг Европы считается форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд, который зарабатывает 31,6 млн евро в год без учета бонусов. А его премиальные доходят до 21 млн.
За норвежцем следуют Килиан Мбаппе ("Реал") – 31,3 млн евро и Гарри Кейн ("Бавария") – 25 млн евро.
Фото: Instagram/ReaLmadrid
В топ-10 европейского рейтинга игроков с высокими зарплатами еще вошли:
- Винисиус Жуниор ("Реал") – 25 млн евро.
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 24,1 млн евро.
- Давид Алаба ("Реал") – 22,5 млн евро.
- Душан Влахович ("Ювентус") – 22,2 млн евро.
- Каземиро ("Манчестер Юнайтед") – 21,1 млн евро.
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 21,1 млн евро.
- Мануэль Нойер ("Бавария") – 21 млн евро.
Фото: Instagram/Cristiano
А если затронуть тему насчет самого высокооплачиваемого футболиста планеты, то здесь, конечно, вне конкуренции давно стоит Криштиану Роналду, который зарабатывает в несколько раз больше, чем его конкуренты.
На конец 2025 года португалец получал 230 млн за сезон, плюс 50 млн доходов вне спорта.
