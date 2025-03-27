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Спорт

Три казахстанки готовятся к схватке за "бронзу" ЧА-2025 по женской борьбе в Иордании

чемпионат Азии по женской борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 20:29 Фото: olympic
В Аммане в рамках чемпионата Азии по женской борьбе завершился утешительный раунд. По его итогам в финальный блок пробились две казахстанки. Гульдана Бекеш (до 59 кг) одержала победу над Сарбиназ Джиенбаевой (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Ирина Казюлина (до 68 кг) также пробилась в схватку за третье место. Ее обидчица по четвертьфиналу Цзелу Ли (Китай) вышла в финал ЧА.

Таким образом, за "бронзу" поборются три казахстанки. Ранее в финальный блок попала Светлана Анкичева (до 50 кг).

Начало сессии в 20:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец Мейржан Шермаханбет шокировал болельщиков на чемпионате Азии в Аммане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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