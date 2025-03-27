Казахстанский борец шокировал болельщиков на ЧА-2025
Фото: пресс-служба НОК РК
Разгромное поражение потерпел казахстанский "классик" Мейржан Шермаханбет на чемпионате Азии в Аммане, сообщает Zakon.kz.
В первой же схватке один из фаворитов в весовой категории до 67 кг со счетом 5:11 проиграл малоизвестному Мин Сён Хвону из Южной Кореи.
Удивительно, что изначально счет был: 5:0. Далее произошла неожиданность.
Так, Казахстан на ЧА-2025 понес третью потерю за 26 марта.
Ранее мы писали, что казахстанский борец завоевал "серебро" на чемпионате Азии в Аммане.
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