Казахстанский борец шокировал болельщиков на ЧА-2025

Разгромное поражение потерпел казахстанский "классик" Мейржан Шермаханбет на чемпионате Азии в Аммане, сообщает Zakon.kz.

В первой же схватке один из фаворитов в весовой категории до 67 кг со счетом 5:11 проиграл малоизвестному Мин Сён Хвону из Южной Кореи.

Удивительно, что изначально счет был: 5:0. Далее произошла неожиданность.

Так, Казахстан на ЧА-2025 понес третью потерю за 26 марта.

Ранее мы писали, что казахстанский борец завоевал "серебро" на чемпионате Азии в Аммане.