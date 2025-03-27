#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.81
541.5
5.96
Спорт

Казахстанский борец шокировал болельщиков на ЧА-2025

Борец, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 08:16 Фото: пресс-служба НОК РК
Разгромное поражение потерпел казахстанский "классик" Мейржан Шермаханбет на чемпионате Азии в Аммане, сообщает Zakon.kz.

В первой же схватке один из фаворитов в весовой категории до 67 кг со счетом 5:11 проиграл малоизвестному Мин Сён Хвону из Южной Кореи.

Удивительно, что изначально счет был: 5:0. Далее произошла неожиданность.

Так, Казахстан на ЧА-2025 понес третью потерю за 26 марта.

Ранее мы писали, что казахстанский борец завоевал "серебро" на чемпионате Азии в Аммане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Один из главных бойцов турнира UFC 314 заранее объявил себя "непобедимым"
Спорт
08:55, Сегодня
Один из главных бойцов турнира UFC 314 заранее объявил себя "непобедимым"
Самоделкина прокомментировала свое выступление на ЧМ в Бостоне
Спорт
05:58, Сегодня
Самоделкина прокомментировала свое выступление на ЧМ в Бостоне
Софья Самоделкина выступила в короткой программе на ЧМ-2025 в США
Спорт
03:59, 27 марта 2025
Софья Самоделкина выступила в короткой программе на ЧМ-2025 в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: