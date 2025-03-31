Урманов раскрыл секрет подиума Шайдорова на ЧМ-2025 в Бостоне

Лучшие фигуристы планеты в прошедшие выходные закрыли текущий сезон выступлением на мировом первенстве в американском Бостоне, где блестящим прокатом отметился казахстанец Михаил Шайдоров, завоевавший "серебро" турнира, сообщает Zakon.kz.

О прекрасных результатах своего ученика после соревнований высказался олимпийский чемпион 1994 года – россиянин Алексей Урманов, который в последнее время занимается подготовкой талантливого казахстанца, передает "Матч-ТВ".

В Бостоне после короткой программы Шайдоров шел третьим, и вообще, это его лучший сезон в карьере. Он взял "серебро" этапа Гран-при и выиграл чемпионат четырех континентов.

Плюс алматинец закрепил за собой репутацию фигуриста, которого не пугают эксперименты и сложные прыжки: делает каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов.

Никто в мире на соревнованиях не заходит на квад вторым прыжком. Этот элемент принес Шайдорову 21,53 балла в произвольной программе чемпионата мира, и это самый дорогой каскад турнира.

"Понимал, что сезон будет сложным. Приехали на финал Гран-при, который мы не особо-то планировали. Но это было очень хорошо для нас, дополнительный серьезный турнир и приобретенный опыт. По ходу сезона было понимание того, что это уже не мальчишка, как я его порой называл какое-то время назад, а это уже настоящий мужчина. И сказал об этом ему: "Слушай, ты настоящий мужик". Миша продолжает проявлять свои бойцовские качества, свой характер". Алексей Урманов

13 февраля Шайдоров стал третьим на Азиатских играх, затем выиграл чемпионат четырех континентов и добавил в свою копилку "серебро" ЧМ-2025.

"Он показывает хорошее катание, доказывает из турнира в турнир, что мы здесь не просто так, а что действительно сильные. Спортсмен должен говорить об этом своими выступлениями, своими прокатами, что, в принципе, Мишка и делает. Он был не уставший, но было волнение, которое у многих есть перед короткой программой, и оно даже бывает больше, чем перед произвольной. У всех по-разному, конечно, проявляется, но тем не менее. Этот случай не был исключением". Алексей Урманов

Наставник Шайдорова не скрывает, что его ученик испытывал определенные психологические барьеры, что коснулось практически всех его конкурентов, тем более это не рядовой турнир.

"Было волнение. Давайте не будем забывать, что в последнее время в фигурном катании не так часто все фигуристы мира выступают на стадионе, который вмещает порядка 20 тысяч. Был полный стадион. На женских соревнованиях было 19 500 зрителей. На мужских приблизительно столько же, а может, и больше. Да даже если там было и 12 тысяч, мы на такой арене не каждый день катаемся". Алексей Урманов

В борьбе за "золото" бостонских состязаний Михаил Шайдоров уступил американцу Илье Малинину, который второй год подряд берет высшую медаль.

Нельзя не подчеркнуть, что оба они ровесники, им по 20 лет. Три года назад они уже стояли рядом вместе. Тогда это был пьедестал юниорского чемпионата мира в Таллине (Эстония).