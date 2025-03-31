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Спорт

В Казахстане уже 30 человек получили призы в проекте "Национальный спортивный эксперт"

Призы, букмекер, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:00 Фото: БК UBET
Остались считанные дни до начала чемпионата – успейте зарегистрироваться!

Масштабный республиканский проект "Национальный спортивный эксперт" готовится к своему главному этапу. Уже со 2 апреля стартует основной чемпионат по прогнозам на футбол, а это значит – самое время присоединиться, если вы еще не зарегистрировались.

За последние недели проект набрал огромную популярность: прошло уже три розыгрыша, и 30 участников успели выиграть PlayStation 5, смартфоны Samsung Galaxy, наушники AirPods и другие ценные призы. Все победители определялись в прямом эфире на YouTube, и каждое включение сопровождалось настоящими эмоциями.

Впереди – еще один розыгрыш!

Уже 31 марта в 20:00 состоится финальный предстартовый розыгрыш на Ютуб-канале, в котором снова будут разыграны:

  • PlayStation 5;
  • Samsung Galaxy S24;
  • Apple AirPods Pro.

Участвовать может каждый, кто зарегистрировался и выполнил простые задания на платформе. Это последняя возможность получить приз до начала чемпионата.

Основной тур стартует 2 апреля – регистрация скоро закроется!

С 2 апреля начнется чемпионат по прогнозам, где участники будут бесплатно предсказывать исходы футбольных матчей, зарабатывать очки и бороться за главные призы:

  • Toyota Camry;
  • iPhone, MacBook;
  • Денежные призы.

Регистрация полностью бесплатная – никаких ставок и депозитов, только ваши знания и спортивная интуиция. Это честное соревнование для всех, кто любит футбол и хочет побеждать.

Важно: после 2 апреля регистрация будет закрыта

Организаторы подчеркивают: как только чемпионат начнется, зарегистрироваться будет уже нельзя.

До старта осталось совсем немного времени – не упустите шанс! Уже 30 победителей доказали, что проект работает, и вы можете стать следующим.

Регистрируйтесь прямо сейчас на официальной странице проекта.

Успейте до 2 апреля – и участвуйте в главном спортивном проекте этой весны!

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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