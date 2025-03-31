В Казахстане уже 30 человек получили призы в проекте "Национальный спортивный эксперт"
Масштабный республиканский проект "Национальный спортивный эксперт" готовится к своему главному этапу. Уже со 2 апреля стартует основной чемпионат по прогнозам на футбол, а это значит – самое время присоединиться, если вы еще не зарегистрировались.
За последние недели проект набрал огромную популярность: прошло уже три розыгрыша, и 30 участников успели выиграть PlayStation 5, смартфоны Samsung Galaxy, наушники AirPods и другие ценные призы. Все победители определялись в прямом эфире на YouTube, и каждое включение сопровождалось настоящими эмоциями.
Впереди – еще один розыгрыш!
Уже 31 марта в 20:00 состоится финальный предстартовый розыгрыш на Ютуб-канале, в котором снова будут разыграны:
- PlayStation 5;
- Samsung Galaxy S24;
- Apple AirPods Pro.
Участвовать может каждый, кто зарегистрировался и выполнил простые задания на платформе. Это последняя возможность получить приз до начала чемпионата.
Основной тур стартует 2 апреля – регистрация скоро закроется!
С 2 апреля начнется чемпионат по прогнозам, где участники будут бесплатно предсказывать исходы футбольных матчей, зарабатывать очки и бороться за главные призы:
- Toyota Camry;
- iPhone, MacBook;
- Денежные призы.
Регистрация полностью бесплатная – никаких ставок и депозитов, только ваши знания и спортивная интуиция. Это честное соревнование для всех, кто любит футбол и хочет побеждать.
Важно: после 2 апреля регистрация будет закрыта
Организаторы подчеркивают: как только чемпионат начнется, зарегистрироваться будет уже нельзя.
До старта осталось совсем немного времени – не упустите шанс! Уже 30 победителей доказали, что проект работает, и вы можете стать следующим.
Регистрируйтесь прямо сейчас на официальной странице проекта.
Успейте до 2 апреля – и участвуйте в главном спортивном проекте этой весны!
Партнерский материал