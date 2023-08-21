Месси стал рекордсменом по титулам в истории мирового футбола

Форварда американского клуба "Интер Майами" Лионеля Месси признали самым титулованным футболистом в истории. Аргентинец в этом рейтинге по числу трофеев обошел Дани Алвеса: в его "копилке" 44 награды против 43 у бразильского игрока, сообщает Zakon.kz.

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Такого успеха нападающий "Интер Майами" достиг после того, как накануне его объявили победителем Кубка лиг. Этот трофей стал 44-м в его карьере. Таким образом, аргентинец опередил 40-летнего бразильского защитника Дани Алвеса, в активе которого 43 приза.

Фото: Instagram/intermiamicf

Лионель Месси в составе каталонской "Барселоны" 10 раз выигрывал Ла Лигу, четыре раза завоевал трофей Лиги чемпионов, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз брал Кубок страны. Помимо этого, он по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Два года подряд в составе ПСЖ Месси выигрывал французский чемпионат и один раз – Суперкубок страны. В прошлом году в Катаре он привел сборную Аргентины к "золоту" чемпионата мира. Был лучшим на Кубке Америки-2021, побеждал на Олимпиаде-2008, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму-2022.