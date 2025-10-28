#АЭС в Казахстане
Спорт

Один из титулованных футболистов мира сменил статус и стал проповедником

Футбол Проповедник Церкви, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 17:58 Фото: Instagram/danialves
Легендарный защитник каталонской "Барселоны", бразильский футболист Дани Алвес после выхода из тюрьмы стал проповедником в одной из евангельских церквей Испании, сообщает Zakon.kz.

Как информирует The Sun, 42-летний Алвес кардинально изменил свою карьеру и в последнее время часто выступает с проповедями в одной из церквей Жироны.

Правый защитник сборной Бразилии Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения в феврале прошлого года.

Однако в марте 2025 года Уголовная палата Суда Каталонии полностью оправдала футболиста по делу об изнасиловании.

После выхода из тюрьмы вскоре у него родился ребенок.

Дани Алвес считается одним из самых лучших крайних защитников своего поколения и является одним из самых титулованных футболистов в мире (46 трофеев).

В начале 2023 года бразилец был арестован по подозрению в сексуальном насилии в одном из ночных клубов Барселоны.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
