Казахстанка отстояла "золото" на чемпионате Азии по женской борьбе
Фото: Instagram/odo_kures_turleri
Жайдар Мукат принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии (U-17) по женской борьбе в Вунгтау (Вьетнам), сообщает Zakon.kz.
Спортсменка победила в финале весовой категории до 61 кг.
Во Вьетнаме с 21 по 26 июня проходит чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.
Ранее стало известно, что Бибисара Асаубаева прославила Казахстан новым достижением.
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