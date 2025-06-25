Казахстанка отстояла "золото" на чемпионате Азии по женской борьбе

Жайдар Мукат принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии (U-17) по женской борьбе в Вунгтау (Вьетнам), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка победила в финале весовой категории до 61 кг.

Во Вьетнаме с 21 по 26 июня проходит чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.

Ранее стало известно, что Бибисара Асаубаева прославила Казахстан новым достижением.