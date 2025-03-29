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Спорт

Конор Макгрегор намекнул на завершение бойцовской карьеры

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 06:46 Фото: Instagram/thenotoriousmma
Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях сделал намек на окончание своей карьеры в октагоне, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время титулованный боец собирается баллотироваться на пост президента Ирландии. Этим он вызвал ажиотаж среди поклонников и фанатов. На пресс-конференции Конор сказал, что доволен своими результатами на бойцовском поприще, а по контракту осталось два боя:

"У меня два боя по контракту... Я доволен тем, что сделал. Сейчас для меня есть кое-что еще", – сказал Конор Макгрегор.

Для Макгрегора гладиаторские баталии в клетке уже давно перестали быть главными в его жизни. Кажется, ему больше интересна политика.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер‑министром Ирландии Михолом Мартином высказался, что является поклонником экс‑чемпиона UFC в двух весовых категориях – Конора Макгрегора.

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Аксинья Титова
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