Конор Макгрегор намекнул на завершение бойцовской карьеры

Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях сделал намек на окончание своей карьеры в октагоне, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее время титулованный боец собирается баллотироваться на пост президента Ирландии. Этим он вызвал ажиотаж среди поклонников и фанатов. На пресс-конференции Конор сказал, что доволен своими результатами на бойцовском поприще, а по контракту осталось два боя:

Did Conor McGregor just admit he could actually be done with fighting?! 😳



“I’ve got two fights on the contract… I’m happy with what I’ve done. There’s something else for me right now.” 👀 pic.twitter.com/eOf1LHkLCJ — Happy Punch (@HappyPunch) March 28, 2025

"У меня два боя по контракту... Я доволен тем, что сделал. Сейчас для меня есть кое-что еще", – сказал Конор Макгрегор.

Для Макгрегора гладиаторские баталии в клетке уже давно перестали быть главными в его жизни. Кажется, ему больше интересна политика.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер‑министром Ирландии Михолом Мартином высказался, что является поклонником экс‑чемпиона UFC в двух весовых категориях – Конора Макгрегора.