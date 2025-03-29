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Спорт

Софья Самоделкина снова вышла на лед ЧМ-2025 в США

Софья Самоделкина, фигуристка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 06:55 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
29 марта казахстанская фигуристка Софья Самоделкина откатала произвольную программу на мировом первенстве в Бостоне (США), сообщает Zakon.kz.

Ее результат составил 117,78 балла, 18-летняя спортсменка пока занимает второе промежуточное место.

В короткой программе Самоделкина заняла 13-е место с результатом 63,58 балла.

Лучшей в короткой программе на чемпионате мира стала американская фигуристка Алиса Лю. Она набрала 74,58 балла.

Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей – американка Изабо Левито (73,33).

Ранее российская чемпионка раскритиковала выступления Самоделкиной.

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Аксинья Титова
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