Софья Самоделкина снова вышла на лед ЧМ-2025 в США

29 марта казахстанская фигуристка Софья Самоделкина откатала произвольную программу на мировом первенстве в Бостоне (США), сообщает Zakon.kz.

Ее результат составил 117,78 балла, 18-летняя спортсменка пока занимает второе промежуточное место.

В короткой программе Самоделкина заняла 13-е место с результатом 63,58 балла.

Лучшей в короткой программе на чемпионате мира стала американская фигуристка Алиса Лю. Она набрала 74,58 балла.

Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей – американка Изабо Левито (73,33).

Ранее российская чемпионка раскритиковала выступления Самоделкиной.