Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026, завершив выступление на чемпионате мира в Бостоне, сообщает Zakon.kz.

В произвольной программе казахстанка набрала 117,78 балла. В сумме у спортсменки 181,36. Этот результат позволил ей занять итоговое 14-е место.

"Самоделкина выполнила норматив на участие в Олимпийских играх-2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне. Официальное подтверждение будет позже", – говорится на сайте Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что лучшей в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне стала американская фигуристка Алиса Лю. Она набрала 74,58 балла. Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей – американка Изабо Левито (73,33).