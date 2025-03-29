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Спорт

Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026

Софья Самоделкина, фигурное катание, спортсмены, , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 09:37 Фото: НОК РК
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина завоевала путевку на Олимпиаду-2026, завершив выступление на чемпионате мира в Бостоне, сообщает Zakon.kz.

В произвольной программе казахстанка набрала 117,78 балла. В сумме у спортсменки 181,36. Этот результат позволил ей занять итоговое 14-е место.

"Самоделкина выполнила норматив на участие в Олимпийских играх-2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне. Официальное подтверждение будет позже", – говорится на сайте Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что лучшей в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне стала американская фигуристка Алиса Лю. Она набрала 74,58 балла. Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), третьей – американка Изабо Левито (73,33).

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Андрей Дюсупов
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