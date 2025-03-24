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Спорт

Роналду забил 929-й карьерный гол и достиг нового показателя в мировом футболе

Футбол 929 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 09:23 Фото: Instagram/cristiano
В ночь на 24 марта форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 929-й гол в карьере, когда поразил ворота команды Дании в рамках 1/4 финала Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Нападающий португальской дружины отметился голом на 72-й минуте ответного поединка с Данией, который прошел на его Родине. Этим взятием ворот он вывел соотечественников вперед при счете 1:1.

Гол стал для Роналду 136-м за сборную за всю его карьеру, а на клубном уровне на счету Криштиану 793 забитых мяча.

Также 40-летний футболист объявлен первым игроком в истории, кто забивал за свою сборную 22 года подряд.

Криштиану Роналду прославляет страну своими голами ежегодно, начиная с 2004 года.

В матче против Дании капитан "Аль-Насра" мог отличиться уже на 7-й минуте, но не смог реализовать пенальти.

Накануне встречи с датчанами Роналду рассказал о скорой свадьбе со своей подругой Джорджиной.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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