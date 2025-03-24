Роналду забил 929-й карьерный гол и достиг нового показателя в мировом футболе

В ночь на 24 марта форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 929-й гол в карьере, когда поразил ворота команды Дании в рамках 1/4 финала Лиги наций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Нападающий португальской дружины отметился голом на 72-й минуте ответного поединка с Данией, который прошел на его Родине. Этим взятием ворот он вывел соотечественников вперед при счете 1:1.

Гол стал для Роналду 136-м за сборную за всю его карьеру, а на клубном уровне на счету Криштиану 793 забитых мяча.

Также 40-летний футболист объявлен первым игроком в истории, кто забивал за свою сборную 22 года подряд.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo devient le 1er joueur de l'histoire à avoir marqué lors de 22 années consécutives en sélection A. #PORDEN — Stats Foot (@Statsdufoot) March 23, 2025

Криштиану Роналду прославляет страну своими голами ежегодно, начиная с 2004 года.

В матче против Дании капитан "Аль-Насра" мог отличиться уже на 7-й минуте, но не смог реализовать пенальти.

Накануне встречи с датчанами Роналду рассказал о скорой свадьбе со своей подругой Джорджиной.

