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Спорт

"Ман Сити" потерял главного снайпера в самой важной части сезона

Футбол Травма Холанда, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:09 Фото: Instagram/mancity
Основной бомбардир английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму левого голеностопа в рамках прошедшего четвертьфинала Кубка Англии с "Борнмутом". Норвежец вышел из строя за восемь туров до конца сезона, сообщает Zakon.kz.

Вечером 31 марта пресс-служба "небесно-голубых" подтвердила о состоянии здоровья своего главного снайпера. Нападающий получил повреждение во втором тайме гостевого поединка с "Борнмутом", в ходе игр 1/4 финала Кубка Англии.

После той встречи Эрлингу Холанду понадобилась медицинская помощь. Он покинул арену на костылях и в защитной обуви.

В клубе надеются, что Эрлинг вернется на поле еще до завершения сезона. Но окончательный вердикт будет вынесен после второго обследования.

По сведениям ряда источников, Холанд может пропустит весь оставшийся сезон. Прогнозируют, что он сможет помочь "Сити" только уже в начале лета, когда начнется клубный чемпионат мира в США.

К данному часу норвежский футболист занимает второе место в списке снайперов АПЛ, забив в ворота соперников 21 гол. Лидером здесь является игрок "Ливерпуля" – Мохамед Салах (27).

В начале января Эрлинг Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити" на 10 лет.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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