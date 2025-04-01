"Ман Сити" потерял главного снайпера в самой важной части сезона

Основной бомбардир английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму левого голеностопа в рамках прошедшего четвертьфинала Кубка Англии с "Борнмутом". Норвежец вышел из строя за восемь туров до конца сезона, сообщает Zakon.kz.

Вечером 31 марта пресс-служба "небесно-голубых" подтвердила о состоянии здоровья своего главного снайпера. Нападающий получил повреждение во втором тайме гостевого поединка с "Борнмутом", в ходе игр 1/4 финала Кубка Англии.

После той встречи Эрлингу Холанду понадобилась медицинская помощь. Он покинул арену на костылях и в защитной обуви.

В клубе надеются, что Эрлинг вернется на поле еще до завершения сезона. Но окончательный вердикт будет вынесен после второго обследования.

🚨⚠️ Erling Haaland, set to miss most of the final part of the season due to ankle injury.



Haaland’s expected to be fit in time to play a further part in final stages of season, including Club World Cup.



After initial tests today, Haaland will seek specialist consultation. pic.twitter.com/Hjygx4oeLK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2025

По сведениям ряда источников, Холанд может пропустит весь оставшийся сезон. Прогнозируют, что он сможет помочь "Сити" только уже в начале лета, когда начнется клубный чемпионат мира в США.

К данному часу норвежский футболист занимает второе место в списке снайперов АПЛ, забив в ворота соперников 21 гол. Лидером здесь является игрок "Ливерпуля" – Мохамед Салах (27).

В начале января Эрлинг Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити" на 10 лет.

