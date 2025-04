"Ман Сити" потерял главного снайпера в самой важной части сезона

Вечером 31 марта пресс-служба "небесно-голубых" подтвердила о состоянии здоровья своего главного снайпера. Нападающий получил повреждение во втором тайме гостевого поединка с "Борнмутом", в ходе игр 1/4 финала Кубка Англии.

После той встречи Эрлингу Холанду понадобилась медицинская помощь. Он покинул арену на костылях и в защитной обуви.

В клубе надеются, что Эрлинг вернется на поле еще до завершения сезона. Но окончательный вердикт будет вынесен после второго обследования.

