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Эрлинг Холанд стал единоличным лидером в гонке футбольных снайперов

Эрлинг Холанд возглавил рейтинг лучших бомбардиров 2023 года Фото: Instagram/mancity
Футболист английского клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал самым результативным игроком 2023 года. Норвежец забил 50-й гол в этом году и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров мира, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий "Манчестер Сити" вышел в лидеры гонки футбольных снайперов 28 ноября, забив мяч в ворота "Лейпцига" в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Тем самым Холанд оформил 50 голов за свой клуб и сборную в 2023 году.

В гонке за звание главного футбольного снайпера года норвежец опередил британца Гарри Кейна (49), португальца Криштиану Роналду (48) и француза Килиана Мбаппе (47).

Футбол Рекорд мира

Фото: Instagram/mancity

Эрлинг Холанд также стал автором 40-го гола в Лиге чемпионов. Он достиг этого результата за 35 матчей в самом престижном клубном турнире Европы, выступая за три команды. 

В поединке с "Лейпцигом" подопечные Хосепа Гвардиолы после первого тайма проигрывали со счетом 0:2. Холанд забил первый ответный гол, после чего хозяева поля одержали волевую победу со счетом 3:2.

"Это Лига чемпионов, наш соперник всегда выходил в плей-офф за последние пять-шесть лет. Мы слишком часто уступали в обороне. Нужно выигрывать единоборства, но мы этого не делали. Нам нужно было успокоиться, играть непринужденно, и мы очень хорошо отреагировали. Заняли первое место в группе. Очень доволен реакцией команды в концовке. Команда бежит, бьется и обладает духом", – прокомментировал итоги этой игры Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити".

Команда Гвардиолы выиграла все пять матчей группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов в подгруппе G и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

В заключительном шестом туре "МанСити" сыграет на выезде с сербской командой "Црвена Звезда", матч запланирован на 13 декабря.

Ранее Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ по результативности.

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