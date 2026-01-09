#Казахстан в сравнении
Спорт

"Ман Сити" отдал более 60 млн фунтов за топового форварда сборной Ганы

Фото: Instagram/manCity
Один из грандов английского футбола, клуб "Манчестер Сити", купил Антуана Семеньо у "Борнмута". 26-летний вингер подписал контракт с "горожанами" на пять с половиной лет, сообщает Zakon.kz.

9 января пресс-служба "небесно-голубых" официально объявила о переходе Семеньо из "Борнмута". За игрока сборной Ганы выплатят сумму в размере 64 млн фунтов.

В новом клубе он наденет майку под номером 42.

Как пишет ряд СМИ, для "Борнмута" этот трансфер стал рекордным. К тому же "вишни" получат 10% от будущей перепродажи футболиста.

Что касается последних показателей Семеньо, то нападающий ныне занимает третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

В его активе 10 голов и три результативных ассиста после 20-ти матчей текущего сезона.

Болельщики с нетерпением ждут следующей игры "Ман Сити", где хотят увидеть ударный дуэт форвардов Антуан Семеньо – Эрлинг Холанд.

Между тем "Арсенал" после игр 21-го тура английского чемпионата все ближе стал к золотым медалям сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Один из лучших футбольных вратарей мира перешел в "Ман Сити"
15:12, 02 сентября 2025
Один из лучших футбольных вратарей мира перешел в "Ман Сити"
"Ман Сити" проиграл впервые в сезоне АПЛ и отдал лидерство "Ливерпулю"
15:42, 03 ноября 2024
"Ман Сити" проиграл впервые в сезоне АПЛ и отдал лидерство "Ливерпулю"
Звезды "Ман Сити" ночевали на базе перед матчем с "Эвертоном"
14:34, 26 декабря 2024
Звезды "Ман Сити" ночевали на базе перед матчем с "Эвертоном"
