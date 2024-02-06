Месси сделал первое заявление после скандала в Гонконге

Лидер и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал недавний скандал, который произошел из-за его отсутствия на поле во время товарищеского матча со звездами чемпионата Гонконга, сообщает Zakon.kz.

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Болельщики, пришедшие на матч, остались недовольны тем, что Месси не вышел на поле. Заплатившие большие суммы за входные билеты фанаты после игры потребовали, чтобы им вернули деньги. Как позже стало известно, Месси не смог выйти на поле из-за травмы и сожалеет об этом, сообщает Mundo Deportivo.

"Мне очень не повезло, что не удалось сыграть в матче со звездами Гонконга. Но тогда я испытывал дискомфорт, и мне было очень тяжело. К сожалению, в футболе можно получить травму в любой момент. Это огорчает, потому что я всегда хочу играть, тем более когда речь идет о матчах, когда мы с командой отправляемся в турне, а фанаты желают посмотреть нашу игру". Лионель Месси

После Гонконга Месси вместе с коллегами полетел в Японию, где 7 февраля планирует защитить честь "Интер Майами" в матче с местной командой.

"По правде говоря, сейчас я чувствую себя очень хорошо по сравнению с тем, что было несколько дней назад. После тренировки примем решение. Если честно, я до сих пор не знаю, смогу ли я принять участие в будущем матче, но очень хочу это сделать". Лионель Месси

7 февраля "Интер Майами" в рамках азиатского турне сыграет с японской командой "Виссел Кобе", начало встречи – в 16:00 по времени Астаны.

Встреча с японцами будет шестой игрой клуба из Флориды в ходе предсезонной подготовки. Все началось 20 января, когда команда Месси сыграла вничью 0:0 со сборной Сальвадора. Затем последовали три поражения подряд: "Интер Майами" последовательно проиграл "Далласу" (0:1), "Аль-Хилялю" (3:4) и "Аль-Насру" (0:6).

Только после этого команда Месси одержала первую победу, 4 февраля разгромив сборную звезд чемпионата Гонконга – 4:1.

