Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Месси сделал первое заявление после скандала в Гонконге

Месси сделал первое заявление после скандала в Гонконге Фото: Instagram/intermiamicf
Лидер и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал недавний скандал, который произошел из-за его отсутствия на поле во время товарищеского матча со звездами чемпионата Гонконга, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Болельщики, пришедшие на матч, остались недовольны тем, что Месси не вышел на поле. Заплатившие большие суммы за входные билеты фанаты после игры потребовали, чтобы им вернули деньги. Как позже стало известно, Месси не смог выйти на поле из-за травмы и сожалеет об этом, сообщает Mundo Deportivo

"Мне очень не повезло, что не удалось сыграть в матче со звездами Гонконга. Но тогда я испытывал дискомфорт, и мне было очень тяжело. К сожалению, в футболе можно получить травму в любой момент. Это огорчает, потому что я всегда хочу играть, тем более когда речь идет о матчах, когда мы с командой отправляемся в турне, а фанаты желают посмотреть нашу игру".Лионель Месси

После Гонконга Месси вместе с коллегами полетел в Японию, где 7 февраля планирует защитить честь "Интер Майами" в матче с местной командой.

"По правде говоря, сейчас я чувствую себя очень хорошо по сравнению с тем, что было несколько дней назад. После тренировки примем решение. Если честно, я до сих пор не знаю, смогу ли я принять участие в будущем матче, но очень хочу это сделать".Лионель Месси

7 февраля "Интер Майами" в рамках азиатского турне сыграет с японской командой "Виссел Кобе", начало встречи – в 16:00 по времени Астаны. 

Встреча с японцами будет шестой игрой клуба из Флориды в ходе предсезонной подготовки. Все началось 20 января, когда команда Месси сыграла вничью 0:0 со сборной Сальвадора. Затем последовали три поражения подряд: "Интер Майами" последовательно проиграл "Далласу" (0:1), "Аль-Хилялю" (3:4) и "Аль-Насру" (0:6).

Только после этого команда Месси одержала первую победу, 4 февраля разгромив сборную звезд чемпионата Гонконга – 4:1.

Читайте также

Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта
Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта
Футбол Переход Кызылжар
Игрок сборной Хорватии и капитан "Ахмата" пополнил состав "Кызылжара"
Реал и Мбаппе договорились не сообщать о переходе до конца сезона
"Реал" и Мбаппе договорились не сообщать о переходе до конца сезона
Куандык Шынасилов
Месси Лионель Интер Майами
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: