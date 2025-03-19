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Спорт

Телохранитель Месси заступился за форварда и бросил вызов Полу Логану

Футбол Бокс Разборки, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 11:58 Фото: Instagram/Loganpaul, leomessi.
Недавно известный видеоблогер Логан Пол в ходе своих разбирательств с футболистом Лионелем Месси вызвал его на бой. Спустя время в качестве защитника аргентинца выступил его телохранитель, который сначала сам хочет подраться с американцем, сообщает Zakon.kz.

Как передает Talk Sport, ютубер и рестлер Логан Пол с недавних пор затеял судебную тяжбу с Лионелем Месси из-за энергетических напитков. В одном из моментов американец предложил капитану "Интер Майами" решить спор на ринге. Чуть позже он назвал это обычной шуткой.

В ответ на эти высказывания не смог промолчать Яссин Чеуко – телохранитель Месси, который хочет заменить своего босса.

"Месси даже не знает, кто этот парень. Если Логан действительно хочет подраться, он может драться со мной, а не с футболистом".Яссин Чеуко

Чеуко, 34-летний боец ​​муай-тай и бывший "морской котик", работает в качестве личного телохранителя аргентинца с 2023 года.

В октябре прошлого года Яссин стал знаменитым, когда на полной скорости пробежал по полю, чтобы помешать молодому болельщику добраться до своего клиента.

Телохранитель отвечает за патрулирование поля во время игр и возглавляет команду из 50 человек, которые круглосуточно работают, чтобы обеспечить безопасность звезды.

Чеуко один раз все же допустил оплошность, когда некий фанат сумел добежать и обнять своего кумира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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