Казахстанская боксерша драматично дала отпор на Кубке мира по боксу в Бразилии
Фото: КФБ
В бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартовал первый этап Кубка мира по любительскому боксу, сообщает Zakon.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 54 кг казахстанка Анита Адишева провела свой первый поединок. Ее соперницей стала полька Виктория Рогалиньска.
Казахстанка проиграла поединок единогласным решением судей со счетом 5:0.
Первый этап Кубка мира от World Boxing пройдёт в Бразилии с 31 марта по 6 апреля, второй этап с 30 июня по 7 июля примет Казахстан. Финальный этап запланирован в Индии.
Ранее стали известны имена соперников казахстанских боксеров на первом этапе Кубка мира.
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