Карло Анчелотти подпишет контракт со сборной Бразилии еще на четыре года

Один из самых авторитетных и титулованных футбольных наставников мира – итальянец Карло Анчелотти собирается продолжить работу со сборной Бразилии до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Athletic, пятикратные чемпионы мира и 66-летний специалист уже в ближайшие часы подпишут новый контракт.

По данному соглашению опытный итальянец будет готовить "селесао" к ЧМ-2030, который пройдет на территории трех государств.

Фото: Instagram/brasil

Многие болельщики знают, что Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с 26 мая 2025 года.

Под его руководством бразильская дружина сыграла восемь матчей (четыре победы, по две ничьи и поражения) и завоевала путевку на предстоящий мундиаль 2026 года.

До отъезда в Южную Америку Карло Анчелотти многие годы тренировал мадридский "Реал" и топовые клубы Европы.