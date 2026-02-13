#Казахстан в сравнении
Спорт

Карло Анчелотти подпишет контракт со сборной Бразилии еще на четыре года

Футбол Новый Контракт, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 15:00 Фото: Instagram/mrancelotti
Один из самых авторитетных и титулованных футбольных наставников мира – итальянец Карло Анчелотти собирается продолжить работу со сборной Бразилии до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Athletic, пятикратные чемпионы мира и 66-летний специалист уже в ближайшие часы подпишут новый контракт.

По данному соглашению опытный итальянец будет готовить "селесао" к ЧМ-2030, который пройдет на территории трех государств.

Фото: Instagram/brasil

Многие болельщики знают, что Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с 26 мая 2025 года.

Под его руководством бразильская дружина сыграла восемь матчей (четыре победы, по две ничьи и поражения) и завоевала путевку на предстоящий мундиаль 2026 года.

До отъезда в Южную Америку Карло Анчелотти многие годы тренировал мадридский "Реал" и топовые клубы Европы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Знаменитого наставника сборной Бразилии Анчелотти приговорили к одному году
14:36, 10 июля 2025
Знаменитого наставника сборной Бразилии Анчелотти приговорили к одному году
Между FIFA и сборной Бразилии назревает скандал из-за Карло Анчелотти
14:45, 30 мая 2025
Между FIFA и сборной Бразилии назревает скандал из-за Карло Анчелотти
Экс-звезда "Реала" может стать помощником Анчелотти в сборной Бразилии
12:51, 14 мая 2025
Экс-звезда "Реала" может стать помощником Анчелотти в сборной Бразилии
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом" в КХЛ: видео
14:53, Сегодня
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом" в КХЛ: видео
Стал известен футбольный мяч, которым будут играть команды в сезоне КПЛ-2026
14:33, Сегодня
Стал известен футбольный мяч, которым будут играть команды в сезоне КПЛ-2026
Чемпион UFC отказался освободить титул
14:15, Сегодня
Чемпион UFC отказался освободить титул
Как выглядит турнирная таблица хоккейного турнира на Олимпиаде после первого тура
13:55, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица хоккейного турнира на Олимпиаде после первого тура
