Лидер "Манчестер Сити" объявил об уходе из команды

Капитан сборной Бельгии, полузащитник Кевин де Брюйне, известил своих фанатов о прекращении контракта с английским "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

33-летний хавбек "горожан" покинет клуб на правах свободного агента. Бельгиец стал игроком "Сити" 10 лет назад, когда перешел из немецкого "Вольфсбурга" за 74 млн евро.

По тем временам это был самый дорогой трансфер в истории клуба.

В составе "небесно-голубых" де Брюйне выиграл 16 титулов, в числе которых был и футбольный "требл": Лига чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

"Писать об этом нелегко, этот день настал, и вы заслуживаете услышать это от меня первыми. Футбол привел меня к вам и в этот город. Преследовал свою мечту и не знал, что этот период изменит мою жизнь. Город, клуб, люди. У меня не было иного выбора, кроме как отдавать все силы. Знаете, что мы выиграли все. Не можем в достаточной мере отблагодарить город, клуб, персонал, партнеров по команде, друзей и семью за это 10-летнее путешествие. Каждая история когда-нибудь заканчивается, но это определенно была лучшая глава. С любовью, КДБ". Кевин де Брюйне

По мнению некоторых экспертов, Кевин де Брюйне, скорее всего, будет играть в МЛС или в чемпионате Саудовской Аравии.

"Грустный день, потому что часть нас уходит. У нас впереди еще как минимум 10 игр, надеюсь, Кевин получит любовь и признание, которых он заслуживает от всех нас и болельщиков. Де Брюйне – один из величайших полузащитников, когда-либо игравших в этой стране, и, думаю, в составе "Ман Сити", в этом нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, что он один из величайших из-за его стабильности в важных играх и всех остальных, он был в порядке каждые три дня все это время, никаких сомнений. Его передачи, голы, видение в последней трети поля сложно заменить". Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Это не первая грустная новость для фанатов действующих чемпионов Англии. На днях "Ман Сити" потерял из-за травмы своего главного снайпера Эрлинга Холанда.