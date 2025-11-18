#АЭС в Казахстане
Спорт

Балауса Муздиман обозначила круг потенциальных конкуренток на 2026 год

Балауса Муздиман анонсировала потенциальных соперниц на 2026 год, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 00:50 Фото: Instagram/Балауса Муздиман
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман объявила планы на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала ролик, в котором представила перечень потенциальных соперниц на следующий год.

"С кем вы хотите увидеть следующий бой Музди?" – спросила поклонников спортсменка.

В перечень возможных оппоненток вошли:

  • Чернека "Sugar Neekz" Джонсон – абсолютная чемпионка мира в бантамвейте, объединившая титулы WBA, IBF, WBC и WBO. В последнем бою 11 июля 2025 года на Madison Square Garden она победила Шурретту Меткалф техническим нокаутом в 9-м раунде;
  • Дина Торслунд – непобежденная датская боксерша, бывшая чемпионка мира в супер-бантамвейте (WBO) и действующая обладательница титулов WBC и WBO в бантамвейте. В последнем поединке 25 октября 2024 года она единогласным решением судей победила Терюми Нуки и успешно защитила оба пояса.;
  • Мицуки Хирута – японская левша, чемпионка мира по версии WBO в супер-флайвейт-весе (с декабря 2022 года). В ее последнем бою 15 августа 2025 года она единогласным решением судей победила Наоми Карденас Гомес, защитив свой титул.

Ранее сообщалось, что Балауса Муздиман завоевала титул чемпионки мира по боксу.

Елена Беляева
Елена Беляева
