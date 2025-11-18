Балауса Муздиман обозначила круг потенциальных конкуренток на 2026 год

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман объявила планы на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала ролик, в котором представила перечень потенциальных соперниц на следующий год.

"С кем вы хотите увидеть следующий бой Музди?" – спросила поклонников спортсменка.

В перечень возможных оппоненток вошли:

Чернека "Sugar Neekz" Джонсон – абсолютная чемпионка мира в бантамвейте, объединившая титулы WBA, IBF, WBC и WBO. В последнем бою 11 июля 2025 года на Madison Square Garden она победила Шурретту Меткалф техническим нокаутом в 9-м раунде;

Дина Торслунд – непобежденная датская боксерша, бывшая чемпионка мира в супер-бантамвейте (WBO) и действующая обладательница титулов WBC и WBO в бантамвейте. В последнем поединке 25 октября 2024 года она единогласным решением судей победила Терюми Нуки и успешно защитила оба пояса.;

Мицуки Хирута – японская левша, чемпионка мира по версии WBO в супер-флайвейт-весе (с декабря 2022 года). В ее последнем бою 15 августа 2025 года она единогласным решением судей победила Наоми Карденас Гомес, защитив свой титул.

