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Спорт

Алимханулы признали лучшим средневесовым чемпионом мира после триумфа в Астане

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 04:20 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12КО) возглавил рейтинг Boxrec в среднем дивизионе, сообщает Zakon.kz.

Случилось это после досрочной победы (ТКО в пятом раунде) боксера над Анауэлем Нгассименге (14-1, 9КО) в Астане. Он нанес французу первое поражение в карьере.

После этого в обновленном рейтинге Boxrec непобежденный казахстанец поднялся на первую строчку. На втором месте находится кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19КО). Тройку лучших замыкает британец Крис Юбэнк-младший (34-3, 25КО).

Жанибек Алимханулы также занимает первое место среди казахстанцев в рейтинге авторитетного боксерского ресурса Boxrec.

Ранее красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане.

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Аксинья Титова
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