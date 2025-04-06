Президент поздравил боксера Жанибека Алимханулы с громкой победой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с успешной защитой поясов чемпиона по версиям WBO и IBF в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства подчеркнул, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны, продемонстрировав стойкость и высокий уровень мастерства", – сообщил советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Президент пожелал Жанибеку новых ярких побед.

Бой состоялся в Астане в ночь на 6 апреля. Казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) вышел на ринг против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО). Алимханулы нокаутировал соперника в пятом раунде и защитил свои титулы IBF и WBO в среднем весе.

После этого в обновленном рейтинге Boxrec непобежденный казахстанец поднялся на первую строчку. На втором месте находится кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19КО). Тройку лучших замыкает британец Крис Юбэнк-младший (34-3, 25КО).