Дмитрий Бивол может перейти в первый тяжелый дивизион
Фото: Instagram/bivol_d
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Дмитрий Бивол рассматривает вариант перехода в первый тяжелый дивизион, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, Бивол может провести чемпионский бой в первом тяжелом весе. Но перед этим Дмитрий хочет организовать третий бой с Артуром Бетербиевым во второй половине 2025 года.
В случае победы уроженец Кыргызстана допускает, что может подняться на одну весовую категорию выше.
Всего на счету Бивола 25 побед в профессиональном боксе при одной неудаче.
Ранее Дмитрий Бивол высказался в адрес знаменитого спортсмена.
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