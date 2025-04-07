Дмитрий Бивол может перейти в первый тяжелый дивизион

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Дмитрий Бивол рассматривает вариант перехода в первый тяжелый дивизион, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, Бивол может провести чемпионский бой в первом тяжелом весе. Но перед этим Дмитрий хочет организовать третий бой с Артуром Бетербиевым во второй половине 2025 года.

В случае победы уроженец Кыргызстана допускает, что может подняться на одну весовую категорию выше.

Всего на счету Бивола 25 побед в профессиональном боксе при одной неудаче.

Ранее Дмитрий Бивол высказался в адрес знаменитого спортсмена.