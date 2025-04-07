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Спорт

Дмитрий Бивол может перейти в первый тяжелый дивизион

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 04:15 Фото: Instagram/bivol_d
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Дмитрий Бивол рассматривает вариант перехода в первый тяжелый дивизион, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, Бивол может провести чемпионский бой в первом тяжелом весе. Но перед этим Дмитрий хочет организовать третий бой с Артуром Бетербиевым во второй половине 2025 года.

В случае победы уроженец Кыргызстана допускает, что может подняться на одну весовую категорию выше.

Всего на счету Бивола 25 побед в профессиональном боксе при одной неудаче.

Ранее Дмитрий Бивол высказался в адрес знаменитого спортсмена.

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Аксинья Титова
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