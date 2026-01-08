Легендарный бой Дмитрия Бивола может сорваться

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол официально заявил, что возвращается на ринг после травмы спины в марте или апреле 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, ожидалось, что он сразится с Артуром Бетербиевым.

Сам Бетербиев заявлял, что желает завершить трилогию с Дмитрием уже в следующем поединке и реабилитироваться после единственной осечки с Биволом в феврале 2025-го.

Информация еще не подтверждена, но есть вероятность, что бой Бивол – Бетербиев весной этого года не состоится. Вместо третьего поединка с чеченским "Джагернаутом" Биволу могут организовать встречу с Майклом Эффертом, который числится официальным претендентом по линии WBA.

В этом статусе немец ходит уже почти три года.

Ранее непобежденный казахстанский боксер назвал сроки возвращения на ринг.