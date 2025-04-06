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Спорт

Дмитрий Бивол высказался в адрес знаменитого спортсмена

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 08:30 Фото: Instagram/bivol_d
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о капитане клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", хоккеисте Александре Овечкине, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Кыргызстана сравнил 39-летнего хоккеиста с легендарным американским боксером Мохаммедом Али.

"Александр где-то рядом с Мохаммедом Али. В профессиональном боксе был такой боец — Рокки Марчиано, у которого 50 побед и 0 поражений. Если говорить о цифрах, то вот у него самый идеальный рекорд. Наверное, Гретцки можно сравнить с ним. Мохаммед Али является легендой не только благодаря своим качествам на ринге, но и благодаря своему характеру, духу, преодолению трудностей – терял титулы и завоевывал их вновь, побеждал, когда считался андердогом. В хоккее не знаю, кого можно сравнить по таким характеристикам. По цифрам же получается, что сопоставимы Рокки Марчиано и Гретцки – у обоих идеальные рекорды. Овечкина можно сравнить из действующих боксеров с Мейвезером, так как Флойд близок к Марчиано так же, как Александр к Гретцки", – цитирует Бивола издание "Спорт-экспресс".

5 апреля нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил две шайбы и повторил рекорд, установленный 26 лет назад легендарным канадцем Уэйном Гретцки – 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Аксинья Титова
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