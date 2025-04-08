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Спорт

Объявлен новый главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике

Художественная гимнастика Главный тренер Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:32 Фото: Instagram/lolaadilbekova
8 апреля 2025 года на пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике была назначена известный в стране специалист Лола Адилбекова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Лола Адилбекова является мастером спорта международного класса, участницей чемпионатов мира, а также серебряным призером Азиатских игр-2002 в командном зачете.

Тренерскую карьеру она начала 15 лет назад в Шымкенте. В последние годы занимала должность старшего тренера Шымкента. В 2018 году Адилбековой было присвоено звание "Заслуженный тренер РК".

Художественная гимнастика Главный тренер Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:32

Фото: telegram/olympickz

За эти годы Лола Адилбекова подготовила ряд гимнасток, которые представляли Казахстан на международной арене.

Среди них – чемпионка Азии и победительница Азиатских игр в командных соревнованиях Даяна Абдирбекова, участница юношеской Олимпиады Роза Абитова, финалистка юношеского чемпионата мира Эльжана Таниева, серебряный призер Азиады-2023 в командных соревнованиях и обладательница "бронзы" этих же состязаний в индивидуальном многоборье Милана Парфилова.

Лола Адилбекова сменила на этом посту Алию Юсупову, которая продолжит свою работу в качестве президента Федерации гимнастики Казахстана.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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