Ангелина Лукас сделала заявление касательно отказа от гражданства Казахстана
По словам 28-летней спортсменки, она находится на сборах в Каире (Египет), а через несколько дней улетит в другую страну, чтобы дальше готовиться к защите титула.
"Вокруг меня несколько дней ходят непонятные разговоры. И все началось со СМИ, с громких заголовков, от которых я даже сама в шоке: "Ангелина Лукас выбрала другую страну, покинула свою страну"... Страну я не меняла, никуда не переезжала. Я езжу на тренировочные сборы, мы обмениваемся опытом с другими боксершами", – заявила Ангелина.
Она подчеркнула, что всегда с гордостью и честью несет флаг своей любимой страны – Казахстана.
При этом Лукас подтвердила, что ей поступали предложения о смене гражданства.
"В 2021 году мне перед Олимпиадой в Токио предлагали два крупных контракта (две страны) – сменить паспорт и выступать за них на Олимпийских играх. И предлагали немаленькие деньги, а многомиллионные контракты. И, как видите, я не предала и не предам Родину", – написала она в Stories.
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Под видеообращением Ангелина отметила, что для нее самое ценное – это любовь казахстанского народа.
"Она дает мне силы. Она вдохновляет. Именно благодаря вам хочется двигаться вперед, делать хотя бы небольшой, но важный вклад в развитие своей Родины. Поддержите меня перед боем. Я выйду на ринг ради вас. И сделаю все, чтобы вы мною гордились. Алға, Қазақстан! Жасай бер, Қазақ елі!" – заключила боксерша.
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