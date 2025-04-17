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Спорт

Ангелина Лукас сделала заявление касательно отказа от гражданства Казахстана

Ангелина Лукас сделала заявление касательно отказа от гражданства Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 13:30 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Известная казахстанская боксерша Ангелина Лукас накануне, 16 апреля 2025 года, записала видеообращение к соотечественникам, которое опубликовала в Instagram. В нем она ответила на слухи о смене гражданства, сообщает Zakon.kz.

По словам 28-летней спортсменки, она находится на сборах в Каире (Египет), а через несколько дней улетит в другую страну, чтобы дальше готовиться к защите титула.

"Вокруг меня несколько дней ходят непонятные разговоры. И все началось со СМИ, с громких заголовков, от которых я даже сама в шоке: "Ангелина Лукас выбрала другую страну, покинула свою страну"... Страну я не меняла, никуда не переезжала. Я езжу на тренировочные сборы, мы обмениваемся опытом с другими боксершами", – заявила Ангелина.

Она подчеркнула, что всегда с гордостью и честью несет флаг своей любимой страны – Казахстана.

При этом Лукас подтвердила, что ей поступали предложения о смене гражданства.

"В 2021 году мне перед Олимпиадой в Токио предлагали два крупных контракта (две страны) – сменить паспорт и выступать за них на Олимпийских играх. И предлагали немаленькие деньги, а многомиллионные контракты. И, как видите, я не предала и не предам Родину", – написала она в Stories.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Под видеообращением Ангелина отметила, что для нее самое ценное – это любовь казахстанского народа.

"Она дает мне силы. Она вдохновляет. Именно благодаря вам хочется двигаться вперед, делать хотя бы небольшой, но важный вклад в развитие своей Родины. Поддержите меня перед боем. Я выйду на ринг ради вас. И сделаю все, чтобы вы мною гордились. Алға, Қазақстан! Жасай бер, Қазақ елі!" – заключила боксерша.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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