Михаил Шайдоров вернулся в Алматы

Фото: Instagram/teamshaidorov

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата мира в США и будущий участник Олимпийских игр в Италии Михаил Шайдоров вернулся домой, сообщает Zakon.kz.

8 апреля в здании аэропорта города Алматы торжественный прием 20-летнему алматинцу обеспечили представители городского управления спорта, поклонницы и коллеги фигуриста. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының спорт басқармасы (@almatysport_basqarmasy) "Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вернулся домой после исторического выступления на чемпионате мира в Бостоне, где он завоевал серебряную медаль и установил личные рекорды в произвольной программе и по сумме баллов", – отмечается в сообщении. Другие казахстанские фигуристы находятся сейчас в Усть-Каменогорске. Там с 7 по 12 апреля в рамках VI зимней Спартакиады Республики Казахстан проходят соревнования по фигурному катанию.

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