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Спорт

Михаил Шайдоров вернулся в Алматы

Михаила Шайдорова встретили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 04:22 Фото: Instagram/teamshaidorov
Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата мира в США и будущий участник Олимпийских игр в Италии Михаил Шайдоров вернулся домой, сообщает Zakon.kz.

8 апреля в здании аэропорта города Алматы торжественный прием 20-летнему алматинцу обеспечили представители городского управления спорта, поклонницы и коллеги фигуриста.

"Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вернулся домой после исторического выступления на чемпионате мира в Бостоне, где он завоевал серебряную медаль и установил личные рекорды в произвольной программе и по сумме баллов", – отмечается в сообщении.

Другие казахстанские фигуристы находятся сейчас в Усть-Каменогорске. Там с 7 по 12 апреля в рамках VI зимней Спартакиады Республики Казахстан проходят соревнования по фигурному катанию.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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