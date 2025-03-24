Софья Самоделкина отправляется на чемпионат мира по фигурному катанию

Лидер сборной Казахстана Софья Самоделкина анонсировала свое участие на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне, сообщает Zakon.kz.

24 марта фигуристка в своем Telegram-канале обратилась к поклонникам и, вероятно, еще и к соперницам.

"Увидимся в Бостоне", – оптимистично заявила чемпионка Казахстана Софья Самоделкина.

Короткую программу бронзовая призер Универсиады-2025 представит в среду, 26 марта, с 21:05 по времени Казахстана. А произвольная программа у женщин заявлена на 29 марта. Начало в 04:00 также по казахстанскому времени.

"Все взгляды будут прикованы к действующим чемпионам, но не стоит забывать о молодых талантах, которые готовы удивить мир", – пишут фанаты Самоделкиной.

Чемпионат мира-2025 в Бостоне – это не просто соревнования, а настоящий праздник спорта. Судьи, зрители и сами спортсмены ждут не только побед, но и невероятных эмоций.

За медаль в одиночном катании поборется и Михаил Шайдоров.