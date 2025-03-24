Софья Самоделкина отправляется на чемпионат мира по фигурному катанию
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Лидер сборной Казахстана Софья Самоделкина анонсировала свое участие на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне, сообщает Zakon.kz.
24 марта фигуристка в своем Telegram-канале обратилась к поклонникам и, вероятно, еще и к соперницам.
"Увидимся в Бостоне", – оптимистично заявила чемпионка Казахстана Софья Самоделкина.
Короткую программу бронзовая призер Универсиады-2025 представит в среду, 26 марта, с 21:05 по времени Казахстана. А произвольная программа у женщин заявлена на 29 марта. Начало в 04:00 также по казахстанскому времени.
"Все взгляды будут прикованы к действующим чемпионам, но не стоит забывать о молодых талантах, которые готовы удивить мир", – пишут фанаты Самоделкиной.
Чемпионат мира-2025 в Бостоне – это не просто соревнования, а настоящий праздник спорта. Судьи, зрители и сами спортсмены ждут не только побед, но и невероятных эмоций.
За медаль в одиночном катании поборется и Михаил Шайдоров.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript