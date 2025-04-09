Суперзвезда казахстанской борьбы возглавила мировой рейтинг

Объединенный мир борьбы на своем официальном сайте uww.org назвал нового лидера мирового рейтинга среди женщин в весовой категории до 72 кг, сообщает Zakon.kz.

До сегодняшнего дня первое место занимала 23-летняя японка Ами Иши. Она долгое время удерживала там свое лидерство благодаря победе на прошлогоднем чемпионате мира в Тиране. Теперь же ее сместила 29-летняя казахстанка Жамиля Бакбергенова.

Лидер нашей сборной пять месяцев занимала второе место, но после четвертого "золота" на чемпионате Азии ей удалось "взобраться" на вершину, где она уже несколько раз была. Успех в Аммане принес ей 10 тыс. очков. Что касается японки Иши, то теперь она заняла в рейтинге восьмое место.

Ранее сообщалось, что 12 и 13 апреля 2025 года спортивный комплекс SADU Arena в Алматы примет второй Гран-при Nomad Wrestling – турнир, который объединяет борцов разных дисциплин и весовых категорий, создавая захватывающие поединки.