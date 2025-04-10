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Спорт

Месси своим дублем оформил камбэк и путевку в полуфинал Кубка чемпионов

Футбол Дубль Аргентинца, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 14:05 Фото: Instagram/intermiamicf
Утром 10 апреля американский футбольный клуб "Интер Майами" одержал волевую победу над "Лос-Анджелесом" – 3:1 в рамках ответной встречи Кубка чемпионов КОНКАКАФ и пробился в полуфинал данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Главным героем прошедшего поединка стал аргентинский звездный форвард Лионель Месси, который набрал 3 (2+1) очка в матче против "Лос-Анджелеса".

Здесь стоит отметить, что клуб из Майами забил три гола подряд в ответной игре, уступая 0:2 по сумме двух встреч.

А Месси сделал дубль в ворота соперника и еще отдал одну голевую передачу.

По ходу домашней встречи сначала лидер "Интер Майами" сравнял счет. Во втором тайме Лионель отдал результативный пас защитнику Ноа Аллену, который вывел хозяев поля вперед.

Затем за шесть минут до финального свистка аргентинец оформил дубль, реализовав пенальти. В итоге по сумме двух матчей со счетом 3:2 "Интер Майами" пробивается в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Неделю назад в первой игре на выезде команда Месси вынуждена была признать свое поражение со счетом 1:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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