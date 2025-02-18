Американские морозы помешали Месси вовремя выйти на матч Лиги чемпионов
Как пишет USA Today, игра команды Лионеля Месси против двукратных чемпионов МЛС в рамках Кубка КОНКАКАФ сдвинута на один день. Этот поединок, который должен был пройти на арене "Канзаса" 19 февраля, теперь состоится на сутки позже.
По некоторым сведениям, в этом переносе огромную роль сыграл аргентинец Лионель Месси, который не захотел играть при температуре ниже -12℃ и сильном ветре.
Фото: Instagram/intermiamicf
В самом клубе "Интер Майами" решение о переносе матча связывают только с одной целью – обеспечить безопасность игроков и болельщиков. Также отмечается, что все было согласовано с принимающей стороной и местными властями.
В новый сезон капитан "Интер Майами" входит в неплохой форме. 9 февраля в Гондурасе его команда разгромила местную "Олимпию" в товарищеском матче – 5:0.
Тогда Лионель Месси забил гол в ворота соперников и сделал два результативных ассиста.