Американские морозы помешали Месси вовремя выйти на матч Лиги чемпионов

Встреча американских футбольных клубов "Интер Майами" и "Канзас-Сити" в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ перенесена на день позже из-за морозов и снегопада, сообщает Zakon.kz.

Как пишет USA Today, игра команды Лионеля Месси против двукратных чемпионов МЛС в рамках Кубка КОНКАКАФ сдвинута на один день. Этот поединок, который должен был пройти на арене "Канзаса" 19 февраля, теперь состоится на сутки позже.

По некоторым сведениям, в этом переносе огромную роль сыграл аргентинец Лионель Месси, который не захотел играть при температуре ниже -12℃ и сильном ветре.

Фото: Instagram/intermiamicf

В самом клубе "Интер Майами" решение о переносе матча связывают только с одной целью – обеспечить безопасность игроков и болельщиков. Также отмечается, что все было согласовано с принимающей стороной и местными властями.

В новый сезон капитан "Интер Майами" входит в неплохой форме. 9 февраля в Гондурасе его команда разгромила местную "Олимпию" в товарищеском матче – 5:0.

Тогда Лионель Месси забил гол в ворота соперников и сделал два результативных ассиста.

