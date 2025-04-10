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Спорт

В НХЛ определилась первая пара розыгрыша Кубка Стэнли-2025

Хоккей Кубок Стэнли, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 11:53 Фото: Instagram/canes
19 апреля за океаном стартуют игры очередного розыгрыша Кубка Стэнли. К этому часу стали известны два клуба, которые встретятся в первом раунде плей-офф, – "Каролина" против "Нью-Джерси", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НХЛ, "Каролина" за всю историю противостояний с "Дэвилз" в плей-офф выиграла четыре из пяти серий.

К этой минуте хоккеисты "Харрикейнс" занимают вторую позицию в столичном дивизионе, набрав 96 очков после 77 матчей. В свою очередь "Дэвилз" (89) находится на третьей строчке.

Ранее "Каролина" и "Нью-Джерси" на уровне Кубка Стэнли встречались два года назад. Тогда "Харрикейнс" победили в серии из пяти матчей.

Между тем накануне "Вашингтон" с Овечкиным впервые за пять лет выиграл столичный дивизион НХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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