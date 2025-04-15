Овечкин высказался о шансах "Вашингтона" в Кубке Стэнли-2025

19 апреля стартуют игры очередного сезона в Кубке Стэнли. Одним из первым туда путевку "пробил" клуб российского нападающего Александра Овечкина – "Вашингтон Кэпиталз", сообщает Zakon.kz.

Столичный коллектив будет котироваться одним из главных фаворитов стартующего турнира. Однако, лидер "Кэпиталз" отметил, что чемпионат НХЛ и Кубок Стэнли это два разных состязания по накалу страстей и эмоций.

"Команда идет в числе фаворитов, но регулярка и плей-офф это разные вещи. Будем стараться делать все, чтобы пройти как можно дальше и завоевать Кубок. Никто и никогда не знает, каким будет результат". Александр Овечкин

Подопечные Спенсера Карбери досрочно заняли первое место в таблице Восточной конференции, набрав 109 очков после 80-ти матчей регулярного чемпионата НХЛ.

А сам Овечкин 14 апреля забил 896-й гол в карьере, тем самым улучшив рекорд лучшего снайпера за всю историю Лиги.

