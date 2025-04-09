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Спорт

"Вашингтон" с Овечкиным впервые за пять лет выиграл Столичный дивизион

Хоккей Победитель Столичного Дивизиона, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 09:39 Фото: Instagram/capitals
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", лидером которого является лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин, впервые за последние пять лет стал победителем Столичного дивизиона, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НХЛ, утром 9 апреля столичный коллектив стал недосягаем для конкурентов после неудачи команды "Каролины Харрикейнз" от "Баффало Сейбрз" – 0:3 – в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ.

Подопечные Спенсера Карбери набрали 107 очков после 77 матчей текущего сезона. А у "Каролины", идущей на второй строчке Столичного дивизиона, имеется 96 баллов в 77 играх.

До этого "Вашингтон" занимал первое место в дивизионе по итогам регулярки в сезоне-2019/20.

Теперь команда Овечкина в первом раунде плей-офф встретится с представителями зоны wild card Восточной конференции. Этими клубами на данный час являются "Оттава Сенаторз" и "Монреаль".

Если в НХЛ еще не начались игры плей-офф, то в КХЛ вечером 8 апреля уже определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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