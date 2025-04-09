"Вашингтон" с Овечкиным впервые за пять лет выиграл Столичный дивизион

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", лидером которого является лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин, впервые за последние пять лет стал победителем Столичного дивизиона, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НХЛ, утром 9 апреля столичный коллектив стал недосягаем для конкурентов после неудачи команды "Каролины Харрикейнз" от "Баффало Сейбрз" – 0:3 – в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ.

Подопечные Спенсера Карбери набрали 107 очков после 77 матчей текущего сезона. А у "Каролины", идущей на второй строчке Столичного дивизиона, имеется 96 баллов в 77 играх.

До этого "Вашингтон" занимал первое место в дивизионе по итогам регулярки в сезоне-2019/20.

Теперь команда Овечкина в первом раунде плей-офф встретится с представителями зоны wild card Восточной конференции. Этими клубами на данный час являются "Оттава Сенаторз" и "Монреаль".

Если в НХЛ еще не начались игры плей-офф, то в КХЛ вечером 8 апреля уже определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025.

