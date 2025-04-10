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Спорт

Звезда "Лейкерс" прослезился перед победным матчем против бывшего клуба

Баскетбол Эмоции Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 13:04 Фото: Instagram/lakers
10 апреля клуб "Даллас" принимал на своем паркете "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА. Перед игрой хозяева провели церемонию чествования своего бывшего игрока Луки Дончича, который три месяца назад надел майку команды из Лос-Анджелеса, сообщает Zakon.kz.

Словенский баскетболист не смог сдержать своих слез, когда на всеобщее обозрение показали трогательное архивное видео, с его лучшими выступлениями за "Маверикс".

Подобным образом хозяева паркета встретили возвращение своей экс-звезды Луки Дончича. Словенский разыгрывающий, просмотрев видео, после этого набрал 45 очков в поединке против своей бывшей дружины, став самым результативным игроком встречи.

Плюс его восемь подборов, шесть передач и четыре перехвата гарантировали "Лейкерс" выездную победу – 112:97. 

Лука Дончич выступал за "Маверикс" с 2018 года. Он пять раз был участником Матча всех звезд НБА. Семь лет назад словенец был признан MVP Евролиги и MVP "Финала четырех".

26 февраля звездный новичок "Лейкерс" Дончич оформил первый трипл-дабл. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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