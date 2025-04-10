Звезда "Лейкерс" прослезился перед победным матчем против бывшего клуба
Словенский баскетболист не смог сдержать своих слез, когда на всеобщее обозрение показали трогательное архивное видео, с его лучшими выступлениями за "Маверикс".
Подобным образом хозяева паркета встретили возвращение своей экс-звезды Луки Дончича. Словенский разыгрывающий, просмотрев видео, после этого набрал 45 очков в поединке против своей бывшей дружины, став самым результативным игроком встречи.
Плюс его восемь подборов, шесть передач и четыре перехвата гарантировали "Лейкерс" выездную победу – 112:97.
Лука Дончич выступал за "Маверикс" с 2018 года. Он пять раз был участником Матча всех звезд НБА. Семь лет назад словенец был признан MVP Евролиги и MVP "Финала четырех".
26 февраля звездный новичок "Лейкерс" Дончич оформил первый трипл-дабл.