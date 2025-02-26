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Спорт

Звездный новичок "Лейкерс" Дончич оформил первый трипл-дабл

Баскетбол Трипл-Дабл Лейкерс, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 16:29 Фото: Instagram/lakers
26 февраля знаменитый словенский баскетболист Лука Дончич, который с недавних пор надел майку "Лос-Анджелес Лейкерс", записал в свой актив дебютный трипл-дабл в составе нового клуба, сообщает Zakon.kz.

Звездный новичок достиг данного показателя в матче регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды – "Даллас Мэверикс". 

25-летний словенец в прошедшем поединке набрал 19 очков, 15 подборов и 12 передач. А сама встреча завершилась победой "калифорнийцев" – 107:99.

Дончич провел на площадке 35 минут игрового времени, где также записал на свой счет 3 перехвата и 2 блок-шота.

Как известно, месяц назад "Даллас" сенсационно обменял словенца в "Лейкерс" перед дедлайном в НБА.

Ну, и, конечно же, этот матч не обошелся без ярких моментов с участием главной звезды НБА и клуба из Лос-Анджелеса Леброна Джеймса.

40-летний баскетболист набрал 27 очков в этой игре. После этого успеха "Лейкерс" поднялся на 7 место в общей таблице НБА.

Там же за океаном в эти дни голевой феерией отмечается российский хоккеист Александр Овечкин. Сначала он оформил хет-трик, а утром 26 февраля забил одну шайбу в ворота "Калгари".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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