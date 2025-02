Звездный новичок "Лейкерс" Дончич оформил первый трипл-дабл

Звездный новичок достиг данного показателя в матче регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды – "Даллас Мэверикс".

25-летний словенец в прошедшем поединке набрал 19 очков, 15 подборов и 12 передач. А сама встреча завершилась победой "калифорнийцев" – 107:99.

Дончич провел на площадке 35 минут игрового времени, где также записал на свой счет 3 перехвата и 2 блок-шота.

Как известно, месяц назад "Даллас" сенсационно обменял словенца в "Лейкерс" перед дедлайном в НБА.

Ну, и, конечно же, этот матч не обошелся без ярких моментов с участием главной звезды НБА и клуба из Лос-Анджелеса Леброна Джеймса.

🌟 LEBRON/LUKA LEAD LAL 🌟



Bron: 27 PTS (16 in 4Q), 12 REB, 11-17 FGM

Luka: 19 PTS, 15 REB, 12 AST, 3 STL, 2 BLK



The @Lakers are 4th in the West as they improve to 8-2 in their last 10 games! pic.twitter.com/WuZuHGzGJX