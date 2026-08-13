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Спорт

Раскрыт секрет продажи баскетбольного клуба "Лейкерс" за рекордные 12 млрд

Баскетбол Продажа 12 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 16:49 Фото: Instagram/lakers
Накануне в американских СМИ появилась информация, что знаменитый баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" продан за рекордные 12 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, американский бизнесмен Джош Кушнер и бывший генеральный директор Disney Боб Айгер приобретают "Лейкерс" у Марка Уолтера за 12,5 млрд долларов.

Здесь самое интересное то, что прежний владелец купил этот клуб всего лишь год назад за 10 млрд. А новые хозяева команды немного ранее в этом году планировали купить долю в скандально-коммерческом проекте FIFA. Чем это история закончилось для Джанни Инфантино, все уже прекрасно знают.

В итоге если новая сделка состоится на сумму более 12 млрд долларов, то стоимость "Лейкерс" вырастет как минимум на 2 млрд, – и это менее чем за год.

"Как давние болельщики НБА, мы глубоко чтим возможность стать хранителями "Лейкерс", одной из самых знаковых спортивных организаций в мире. Наша долгосрочная цель – продолжить заложенный ими фундамент, бороться за победы на самом высоком уровне и служить этой выдающейся команде, ее болельщикам и городу Лос-Анджелесу". Заявление новых владельцев БК "Лейкерс"

Сегодня раскрылись некоторые подробности неожиданно быстрой покупки "Лейкерс". Новые владельцы договорились о покупке клуба у Марка Уолтера всего за три дня.

Оказывается, Айгер и Кушнер искали возможности приобрести долю в потенциальной новой команде НБА в Лас-Вегасе, а потом до них дошла весть, что Уолтер готов продать свою долю в "Лейкерс".

"Мы сразу решили, что с учетом стоимости организации и ее статуса знаковой команды для нас будет разумно попробовать ее приобрести. Сделка состоялась за три дня. Все настолько просто". Заявление новых владельцев БК "Лейкерс"

Но надо заметить, что 17-кратный чемпион НБА две недели назад лишился своего легендарного игрока. Автор многих рекордов Лиги Леброн Джеймс надел майку "Филадельфии Сиксерс".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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