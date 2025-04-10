Министр туризма и спорта принял призеров мировых первенств
Главный спортивный функционер республики провел встречу с ведущими спортсменами в рамках подготовки к Олимпиаде-2026 в итальянском Милане.
Чиновник обсудил вопросы подготовки к предстоящим Играм четырехлетия, включая специальный план, направленный на усиление потенциала сборной Казахстана.
Как известно, до миланской Олимпиады осталось 303 дня. По итогам зимнего сезона-2024/25 спортсмены, показавшие высокие результаты и завоевавшие призовые места, были отобраны в качестве претендентов на олимпийские лицензии.
Денис Никиша и Михаил Шайдоров демонстрируют стабильные и высокие результаты на международной арене. В текущем сезоне Денис стал двукратным серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку, а Михаил завоевал золотую медаль на турнире четырех континентов и "серебро" мирового первенства в Бостоне (США).
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министерство намерено всесторонне поддерживать подготовку спортсменов-кандидатов к предстоящим зимним Олимпийским играм. Эта поддержка включает не только предоставление спортивных баз и организацию учебно-тренировочных сборов, но и реализацию индивидуальных программ, учитывающих особенности каждого спортсмена, его спортивный календарь и процесс восстановления. Программа включает медицинское, психологическое, аналитическое и методическое сопровождение.
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Ербол Мырзабосынов подчеркнул высокие результаты двух спортсменов в текущем сезоне и отметил, что главная цель – достойное выступление на Олимпийских играх в Милане на следующий год.
Если Адиль Галиахметов уже давно находится на Родине, то фигурист Михаил Шайдоров только пару дней назад прилетел в Казахстан из США.