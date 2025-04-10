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Спорт

Министр туризма и спорта принял призеров мировых первенств

Встреча Министр Шайдоров Галиахметов, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:47 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретился с одними из лучших представителей нашей страны в зимних видах спорта Денисом Никишей (шорт-трек) и Михаилом Шайдоровым (фигурное катание), сообщает Zakon.kz.

Главный спортивный функционер республики провел встречу с ведущими спортсменами в рамках подготовки к Олимпиаде-2026 в итальянском Милане.

Чиновник обсудил вопросы подготовки к предстоящим Играм четырехлетия, включая специальный план, направленный на усиление потенциала сборной Казахстана.

Как известно, до миланской Олимпиады осталось 303 дня. По итогам зимнего сезона-2024/25 спортсмены, показавшие высокие результаты и завоевавшие призовые места, были отобраны в качестве претендентов на олимпийские лицензии.

Денис Никиша и Михаил Шайдоров демонстрируют стабильные и высокие результаты на международной арене. В текущем сезоне Денис стал двукратным серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку, а Михаил завоевал золотую медаль на турнире четырех континентов и "серебро" мирового первенства в Бостоне (США).

Встреча Министр Спорта, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:47

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Министерство намерено всесторонне поддерживать подготовку спортсменов-кандидатов к предстоящим зимним Олимпийским играм. Эта поддержка включает не только предоставление спортивных баз и организацию учебно-тренировочных сборов, но и реализацию индивидуальных программ, учитывающих особенности каждого спортсмена, его спортивный календарь и процесс восстановления. Программа включает медицинское, психологическое, аналитическое и методическое сопровождение.

Встреча Министр Спорта, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:47

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Ербол Мырзабосынов подчеркнул высокие результаты двух спортсменов в текущем сезоне и отметил, что главная цель – достойное выступление на Олимпийских играх в Милане на следующий год.

Если Адиль Галиахметов уже давно находится на Родине, то фигурист Михаил Шайдоров только пару дней назад прилетел в Казахстан из США. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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