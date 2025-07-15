Опубликовано расписание летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе
Программа будущих летних Игр стартует 12 июля 2028 года. В этот день спортсмены начнут демонстрировать свое мастерство в отборочных состязаниях по хоккею на траве, баскетболу, регби-7, гандболу, крикету, водному поло и футболу.
А первые комплекты наград будут разыграны спустя три дня, где медали получат атлеты в соревнованиях по дзюдо, триатлону, регби-7, фехтованию, легкой атлетике, пулевой стрельбе и гребному слалому.
15 июля участники и гости американских баталий выйдут на торжественную церемонию открытия.
В заключительный день Олимпийских игр-2028, который запланирован на 30 июля, за медали будут сражаться представители бокса, борьбы, легкой атлетики (марафон), велогонщики, пловцы, баскетболисты и волейболисты.
Предстоящая Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет в период с 14 по 30 июля 2028 года.
Полгода назад администрация президента США Дональда Трамп заявила, что не хочет пускать трансгендеров на будущие Игры.