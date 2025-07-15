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Спорт

Опубликовано расписание летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Олимпиада-2028 Расписание Игр, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 15:05 Фото: Instagram/la28games
Организационный комитет Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США), выставил на обозрение расписание предстоящих соревнований на своем официальном сайте, сообщает Zakon.kz.

Программа будущих летних Игр стартует 12 июля 2028 года. В этот день спортсмены начнут демонстрировать свое мастерство в отборочных состязаниях по хоккею на траве, баскетболу, регби-7, гандболу, крикету, водному поло и футболу.

А первые комплекты наград будут разыграны спустя три дня, где медали получат атлеты в соревнованиях по дзюдо, триатлону, регби-7, фехтованию, легкой атлетике, пулевой стрельбе и гребному слалому.

15 июля участники и гости американских баталий выйдут на торжественную церемонию открытия.

В заключительный день Олимпийских игр-2028, который запланирован на 30 июля, за медали будут сражаться представители бокса, борьбы, легкой атлетики (марафон), велогонщики, пловцы, баскетболисты и волейболисты.

Предстоящая Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет в период с 14 по 30 июля 2028 года. 

Полгода назад администрация президента США Дональда Трамп заявила, что не хочет пускать трансгендеров на будущие Игры.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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