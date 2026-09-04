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Спорт

Легендарный тренер посетил базу "Реала" и похвалил работу Моуринью

Футбол Визит Реал, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:38 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Накануне на тренировочной базе мадридского "Реала" в Вальдебебасе состоялось уникальное событие. В гости к своей бывшей команде пришел Карло Анчелотти, на этот раз – в качестве главного тренера сборной Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый итальянец приехал, чтобы встретиться со своими подопечными, а также уделил особое внимание бразильским игрокам Винисиусу Жуниору, Эндрику, Родриго Гоэсу и Эдеру Милитао.

Самый титулованный наставник в истории "сливочных" в ходе визита нашел время для беседы с новым главным тренером мадридского клуба Жозе Моуринью, с которым поддерживает теплые отношения.

Анчелотти поддержал португальца в его стремлении вернуть команде былую славу и выразил уверенность в успехе своего коллеги.

"У нас с ним очень хорошие отношения уже давно, отлично ладим, обмениваемся идеями и посылаем друг другу сообщения. Я рад, что он здесь, вернулся в этот великий клуб и прекрасно знает обо всем. Уверен, что у него все получится. Жозе – отличный тренер, он прекрасно справится со своей работой. Думаю, это будет отличный сезон для Мадрида". Карло Анчелотти

67-летний специалист также воодушевлен хорошим стартом "Реала" в Ла Лиге, где команда уже одержала три победы в трех матчах.

"Все идет очень хорошо, на старте были трудности, но постепенно команда стала играть лучше. Во втором матче против "Сосьедада" они показали отличную игру. Теперь начинаются важные матчи: сначала против "Бетиса", а затем стартует Лига чемпионов УЕФА. Думаю, команда хорошо подготовлена, у нас есть новички, которые внесут большой вклад". Карло Анчелотти

Несмотря на уход из клуба, любовь Анчелотти к "Реалу" останется навсегда.

"Это мой клуб, мой дом, моя семья, это все для меня. Я прекрасно провел здесь время и у меня остались фантастические воспоминания. Прошел путь от тренера команды до статуса одного из первых его болельщиков. Каждый раз, когда они играют, я сажусь перед телевизором". Карло Анчелотти

До приезда итальянца нынешний рулевой королевского коллектива Жозе Моуринью установил жесткие меры к провинившимся игрокам.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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