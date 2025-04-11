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Спорт

"Вашингтон" спустя восемь лет выиграл Восточную конференцию НХЛ

Хоккей Победа Восток, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 13:17 Фото: Instagram/capitals
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" стал досрочным победителем Восточной конференции, не сыграв еще четыре поединка регулярного чемпионата НХЛ. Столичный коллектив добился подобного успеха впервые с 2017 года, сообщает Zakon.kz.

Первое место на "Востоке" команде Александра Овечкина досталось после того, как они 11 апреля переиграли на домашней арене "Каролину" (5:4, Б) в рамках матча регулярного сезона НХЛ.

После этой победы подопечные Спенсера Карбери набрали 109 очков и недосягаемы для преследователей, среди которых одним из ближайших является "Торонто" (100).

Теперь в первом раунде Кубка Стэнли-2025 столичная дружина сразится с "Оттавой Сенаторз" или "Монреаль Канадиенз".

Здесь стоит подчеркнуть, что "Вашингтон" стал первым на "Востоке" впервые с 2017 года, тогда они попутно выиграли Президентский трофей.

9 апреля "Кэпиталз" во главе с Овечкиным впервые за пять лет стали победителями Столичного дивизиона НХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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