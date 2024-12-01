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"Вашингтон" добился четвертой победы подряд и возглавил таблицу "Востока" НХЛ

Хоккей Победа Лидер, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 09:30 Фото: Instagram/capitals
Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:5). Этот успех позволил столичному коллективу выйти на первое место турнирной таблицы Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

Команда Александра Овечкина продлила свою серию побед в чемпионате НХЛ до четырех матчей подряд. 

Гостевой поединок с "Нью-Джерси" стал для "Вашингтона" шестым в нынешнем сезоне без российского форварда, который сейчас восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги.

Встреча, которая прошла на льду Ньюарка, завершилась победой подопечных Спенсера Карбери – 6:5. Результативные шайбы у гостей забросили Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин, Тейлор Рэддиш и Пьер-Люк Дюбуа.

Таким образом, "Кэпиталз" довели свою серию до четвертой виктории подряд и поднялись на вершину таблицы НХЛ в Восточной конференции с активом в 35 очков.  

Ранее столичная дружина праздновала успех в трех противостояниях, когда обыграла "Флориду Пантерз" (4:1), "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:4) и "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4 ОТ).

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