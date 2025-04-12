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Спорт

Александру Овечкину подарили козла в честь снайперского рекорда в НХЛ

Хоккеист, спортсмен, награда, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 06:40 Фото: Instagram/capitals
Нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину вручили необычный подарок. В честь его последнего рекорда одноклубники подарили ему живого козленка, сообщает Zakon.kz.

Подарок от всей команды передал нападающий "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем, многолетний одноклубник Овечкина.

Слово "Goat" (козел) в англоязычной спортивной культуре означает аббревиатуру "Greatest of all time" – лучший игрок всех времен.

В матче с "Нью-Йорк Айлендерс" Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Ранее Овечкину подарили золотую клюшку за рекордный 895-й гол в НХЛ.

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Аксинья Титова
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