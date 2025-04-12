Чемпион КХЛ проиграл первый матч в четвертьфинале Кубка Гагарина-2025

11 апреля состоялись первые два четвертьфинальных поединка второго раунда Кубка Гагарина. В одном из матчей ярославский "Локомотив", победитель нынешнего сезона КХЛ, дома уступил "Авангарду" из Омска со счетом 1:4, сообщает Zakon.kz.

Уже на 29-й секунде встречи счет открыли гости, у "Авангарда" отличился Рид Буше. Во втором периоде команды обменялись шайбами. На гол Майкла Маклауда хозяева льда ответили точным броском Байрона Фроуза.

В заключительном игровом отрезке в ворота "Локомотива", которые защищал Никита Серебряков, залетело еще два гола.

Авторами результативных действий стали Наиль Якупов и Райан Спунер.

В итоге омский коллектив одержал победу – 4:1 – и ведет 1:0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке был сильнее московского "Спартака" – 4:1 – и также повел 1:0 в серии плей-офф КХЛ.

Следующие игры в этих парах пройдут 13 апреля в Ярославле и Уфе.

Между тем накануне Александру Овечкину подарили золотую клюшку за рекордный 895-й гол в НХЛ.