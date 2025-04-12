#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Спорт

Чемпион КХЛ проиграл первый матч в четвертьфинале Кубка Гагарина-2025

Хоккей Победа Локомотив, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 08:45 Фото: Instagram/avangard_inside
11 апреля состоялись первые два четвертьфинальных поединка второго раунда Кубка Гагарина. В одном из матчей ярославский "Локомотив", победитель нынешнего сезона КХЛ, дома уступил "Авангарду" из Омска со счетом 1:4, сообщает Zakon.kz.

Уже на 29-й секунде встречи счет открыли гости, у "Авангарда" отличился Рид Буше. Во втором периоде команды обменялись шайбами. На гол Майкла Маклауда хозяева льда ответили точным броском Байрона Фроуза.

В заключительном игровом отрезке в ворота "Локомотива", которые защищал Никита Серебряков, залетело еще два гола.

Авторами результативных действий стали Наиль Якупов и Райан Спунер. 

В итоге омский коллектив одержал победу – 4:1 – и ведет 1:0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке был сильнее московского "Спартака" – 4:1 – и также повел 1:0 в серии плей-офф КХЛ.

Следующие игры в этих парах пройдут 13 апреля в Ярославле и Уфе.

Между тем накануне Александру Овечкину подарили золотую клюшку за рекордный 895-й гол в НХЛ. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стал известен чемпион VI зимней Спартакиады Казахстана
Спорт
08:20, Сегодня
Стал известен чемпион VI зимней Спартакиады Казахстана
Сын легенды казахстанского бокса не прошел на старте международного турнира
Спорт
07:40, Сегодня
Сын легенды казахстанского бокса не прошел на старте международного турнира
Александру Овечкину подарили козла в честь снайперского рекорда в НХЛ
Спорт
06:40, Сегодня
Александру Овечкину подарили козла в честь снайперского рекорда в НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: