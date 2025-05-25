Александр Овечкин с семьей прилетел в Россию
Фото: Instagram/capitals
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен приземлился в столичном Домодедово и привез с собой не только семью, но и, похоже, все вещи.
На кадрах, размещенных в официальном Telegram-канале команды Овечкина, спортсмен сам переносит тяжелые чемоданы с одеждой, сумки и упакованные клюшки.
"Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве! Очень рад вернуться домой после напряженного сезона", – делится 39-летний хоккеист с поклонниками.
Ранее Бекхэм подарил Овечкину свои футбольные бутсы.
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