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Спорт

У проигравшего в Казахстане борца чуть не отобрали победу на чемпионате Европы

Борец, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 02:59 Фото: Instagram/ibrahim_ghanem_72
Проигравший в Казахстане в феврале 2025 года египетский борец Ибрагим Ганем стал чемпионом Европы, но по ошибке судей, чуть не остался без этой победы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telagram-канал "Мир борьбы", бой двух борцов состоялся на континентальном первенстве в Братиславе.

В финальной схватке в весовой категории до 72 кг судьи сначала отдали победу венгру Левенте Леваи при счете 4:4, но затем признали допущенную ошибку и приняли решение присвоить звание чемпиона французу Ибрагиму Ганему.

Ибрагим Ганем – египетский борец, натурализованный француз, специализирующийся на греко-римской борьбе. Он был чемпионом Африки в Марракеше 2017 года в весовой категории до 71 кг. Он выиграл золотую медаль в весовой категории до 72 кг на чемпионате мира по борьбе 2023 года.

Ранее сообщалось, что сын легенды казахстанского бокса не прошел на старте международного турнира.

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Аксинья Титова
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