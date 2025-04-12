Сын легенды казахстанского бокса не прошел на старте международного турнира
Фото: mcdc.kz
В столице Азербайджана Баку идет международный турнир "Шелковый путь". В первом круге весовой категории до 60 кг встретились казахстанец Чингиз Мусинов и черногорец Томислав Динович, сообщает Zakon.kz.
Раздельным решением судей победа досталась Диновичу. Он прошел в четвертьфинал турнира.
Фото: скриншот видеотрансляции
Казахстанский боксер Чингиз Мусинов является сыном обладателя Кубка мира 2002 года Руслана Мусинова, который дважды за карьеру побеждал двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Марио Кинделана с Кубы.
Ранее стало известно, что суперзвезда казахстанской борьбы возглавила мировой рейтинг.
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