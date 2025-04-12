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Спорт

Сын легенды казахстанского бокса не прошел на старте международного турнира

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 07:40 Фото: mcdc.kz
В столице Азербайджана Баку идет международный турнир "Шелковый путь". В первом круге весовой категории до 60 кг встретились казахстанец Чингиз Мусинов и черногорец Томислав Динович, сообщает Zakon.kz.

Раздельным решением судей победа досталась Диновичу. Он прошел в четвертьфинал турнира.

Фото: скриншот видеотрансляции

Казахстанский боксер Чингиз Мусинов является сыном обладателя Кубка мира 2002 года Руслана Мусинова, который дважды за карьеру побеждал двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Марио Кинделана с Кубы.

Ранее стало известно, что суперзвезда казахстанской борьбы возглавила мировой рейтинг.

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Аксинья Титова
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